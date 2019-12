Deuxième de Ligue 1 avec 4 points d’avance sur le LOSC quasiment à mi-parcours, l’OM vit une première partie de saison idyllique, emmené par un André Villas-Boas qui fait l’unanimité au sein du vestiaire et chez les observateurs. Malgré tout, le dossier Isaac Lihadji perturbe la douce quiétude marseillaise. S’il n’a disputé que 25 minutes en pro avec le club phocéen, le virevoltant ailier droit est considéré, sans doute à juste titre, comme le plus grand talent sorti du centre de formation depuis Maxime Lopez et Boubakar Kamara. Fortement apprécié par AVB et par les supporters de la cité phocéenne, le natif de Marseille a vu sa cote encore augmenter après la Coupe du Monde U17 au Brésil où ses performances sous le maillot de l’Équipe de France ont séduit de nombreux observateurs étrangers qui avaient déjà repéré le joueur précédemment.

Seul problème, il n’a toujours pas paraphé de premier contrat pro avec l’OM. Or celui-ci s’achève le 30 juin prochain et Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud verraient forcément d’un mauvais œil le départ d’un joueur qui symbolise la formation "made in Marseille". C’est la raison pour laquelle la direction du club phocéen s’active en coulisse depuis plusieurs mois pour tenter de le verrouiller. Mais le joueur et ses conseillers sont durs en affaire et surtout en position de force. Si les contours d’un contrat de plus de 35 000 € et une prime à la signature de 500 000 € ont été évoqués dans les grandes lignes entre l’OM et les représentants de Lihadji, aucun accord n’a été trouvé. Et la situation contractuelle du minot ne laisse personne indifférent.

Selon nos informations, plusieurs clubs européens (RB Leipzig, Bayern, Dortmund Juventus, Barcelone, Arsenal, Tottenham, Valence) ont pris contact avec l’entourage du joueur et le LOSC, qui a supervisé à de nombreuses reprises le joueur, a même d’ores et déjà passé la vitesse supérieure en proposant un contrat à l’international tricolore U17 (45 000 € de salaire mensuel plus une juteuse prime à la signature d’un montant supérieur à 1 M€). De quoi faire hésiter le clan Lihadji qui craint que la pression de l’environnement marseillais nuise à la progression du jeune joueur. Le club nordiste, qui apprécie tout particulièrement les joueurs de son profil, pourrait en faire le possible remplaçant d’un Jonathan Ikoné qui pourrait quitter le Nord l’été prochain pour rallier l’Angleterre.