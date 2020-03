Son retour est proche. Florian Thauvin a repris l’entraînement avec le reste de ses partenaires depuis plusieurs jours, et il pourrait même signer son retour vendredi face à Amiens au Vélodrome. Une chose est sûre, du côté de Marseille on attend son retour. Dario Benedetto, qui n’a pourtant que très peu joué avec lui, l’a ainsi fait savoir en conférence de presse.

« C’est un joueur avec qui j’ai pu jouer un ou deux matchs, c’est un joueur très important, on attend qu’il soit vite remis pour être sur le terrain avec nous. Il peut nous apporter du football, du déséquilibre sur les côtés, il sait passer, il cherche toujours à jouer avec le 9, j’espère qu’il sera remis au plus vite possible », a expliqué l’Argentin, qui se frotte donc déjà les mains à l’idée de recevoir des ballons de Flotov !