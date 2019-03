Cet hiver, l’Olympique de Marseille a recruté Mario Balotelli. Un recrutement payant pour les deux parties puisque l’attaquant italien, qui n’avait pas marqué depuis le début de la saison à Nice, a déjà marqué 5 buts en 7 rencontres de Ligue 1. Interrogé sur le site de la LFP, Didier Drogba a annoncé avoir conseillé Mario Balotelli...

« J’étais très heureux, notamment car on en parlait depuis un certain temps déjà. J’étais vraiment content. On a parlé tous les deux et je lui ai dit : ’Fonce. Tu as cette opportunité, vas-y, c’est un club qui te fera du bien’. On voit aujourd’hui qu’il a recommencé à marquer et je suis content pour lui », a ainsi déclaré Didier Drogba.