L’Olympique de Marseille traverse une période de turbulences. Forcément, dans ces cas-là, l’ambiance dans le vestiaire n’est pas à la fête. À la veille du match de la dernière journée de la phase aller du championnat opposant l’Olympique de Marseille au SCO Angers, Dimitri Payet était présent en conférence de presse au centre Robert Louis-Dreyfus. Le capitaine olympien a été amené à évoquer l’ambiance qui règne actuellement au sein du groupe olympien.

« En tant que compétiteurs, quand on ne gagne pas l’ambiance ne peut pas être bonne, ce n’est pas possible. On peut s’entendre, oui, mais on ne peut pas dire que quand on se lève on a la banane, qu’on va s’éclater. Mais cela ne veut pas dire qu’on se tire dessus, qu’on s’insulte... Je ne suis pas à juger les performances individuelles. Il faut laisser le temps aux nouveaux, les aider. Ils ont énormément de qualités, ils vont faire leur trou tranquillement », a expliqué Dimitri Payet.