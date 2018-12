Éliminé dès la phase de poules de la Ligue Europa et sorti dès les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue BKT par le Racing Club de Strasbourg, mercredi, l’Olympique de Marseille traverse une période de turbulences. Forcément, dans ces cas-là, le coach est remis en question. À la veille du match opposant l’Olympique de Marseille au SCO Angers, Dimitri Payet était présent en conférence de presse au centre Robert Louis-Dreyfus. Le capitaine olympien est monté au créneau pour défendre Rudi Garcia. « C’est plus facile de changer un coach que 23 joueurs. On a tous plus de la responsabilité sur le fait d’avoir des résultats. Le coach donne tout. C’est facile de dire "on change d’entraîneur et on verra ce qu’il se passe" », a-t-il d’abord répondu aux journalistes.

Avant de poursuivre, véhément. « On est déjà tristes de ne pas pouvoir gagner, car en tant que compétiteurs, on joue les matchs pour gagner, alors quand ça commence à tirer sur quelqu’un en particulier, ça nous emmerde tous ». Puis de conclure sur le traitement réservé au coach par les supporters du stade Orange Vélodrome, qui scandent des « Garcia démission » depuis plusieurs matchs. « Comme partout, c’est une minorité de supporters. Moi ça ne me dérange pas, je n’écoute pas, je suis plus dans ce timing là, mais c’est vrai que quand on joue à domicile, on a besoin de soutien. C’est compliqué quand on n’a pas les résultats, mais on a besoin de soutien ».