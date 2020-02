C’est la bonne nouvelle du côté de l’Olympique de Marseille. Après plus de six mois d’absence et son opération à la cheville en septembre, Florian Thauvin (27 ans) a repris l’entraînement au centre Robert Louis-Dreyfus. Le club phocéen a publié des photos de son retour sur les terrains ce mardi. Le Marseillais a également retouché le ballon comme l’indique la Provence aujourd’hui.

Un signe encourageant pour celui qui n’a disputé qu’un match toutes compétitions confondues cette saison. L’ex-Bastiais est plus que jamais sur le chemin du retour. Dans un effectif marseillais qui manque de profondeur, il sera un élément très important pour la fin de saison. L’OM est 2e de Ligue 1 et rêve de retrouver la Ligue des Champions six ans après l’avoir disputée pour la dernière fois.