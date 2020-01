L’Olympique de Marseille et ses supporters peuvent avoir le sourire. Selon La Provence, Florian Thauvin (26 ans) va retrouver les terrains et la course dans les prochaines heures, plus de quatre mois après avoir été opéré de sa blessure à la cheville droite. Une étape supplémentaire vers un retour à la compétition, que le staff de l’OM fixe à mi-février.

En attendant, le champion du monde 2018 a le temps de se préparer au mieux. Le retour n’est plus très loin. Si le club marseillais n’a pas fait venir de renfort au mercato, il pourra compter sur son international. Florian Thauvin n’a pas joué qu’un seul match cette saison et viendra aider ses coéquipiers, deuxièmes de Ligue 1 et qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe de France.