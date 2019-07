Alors qu’il s’annonce sous les couleurs de l’Olympique de Marseille cette saison, Valère Germain (29 ans) est en préparation avec les Phocéens en Angleterre. Une préparation sous les ordres d’André Villas-Boas le nouveau coach marseillais. De quoi dresser un rapprochement avec les préparations de Rudi Garcia, comme il le confie dans les colonnes de l’Equipe.

La patte de l’entraîneur portugais offre « plus d’intensité encore. Nous, les offensifs, on doit offrir de la profondeur dès que l’équipe récupère le ballon. Essayer de récupérer le ballon directement, dès qu’on l’a perdu. Du basique : rejouer simple, les uns pour les autres [...] C’est différent du physique sous (Rudi) Garcia et la méthode à l’italienne de (Paolo) Rongoni (l’ancien préparateur physique) mais, après deux semaines, on a aussi les jambes qui tirent un peu » avance l’attaquant. Auteur de 8 bus en 36 matchs de Ligue 1 la saison dernière, le joueur, sous contrat jusqu’en juin 2021, devra se montrer prêt alors qu’il est le seul avant-centre de métier au club.

