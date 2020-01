Mardi, l’OM a stoppé les négociations avec Isaac Lihajdi. Désormais, il y a de fortes chances que l’international U17 tricolore aille exercer son talent loin de son club formateur. Comme nous vous l’annoncions il y a quelques semaines, le LOSC est sur les rangs. Un échec cuisant pour le club phocéen qui n’a pas voulu accéder à toutes les demandes du club du joueur. Cela a provoqué la colère des supporters marseillais, mais aussi de quelques observateurs avisés du football, à commencer par Jérôme Rothen qui a cartonné le joueur, mais aussi son agent, Moussa Sissoko sur les ondes de RMC.

« C’est inadmissible qu’il refuse ce contrat de l’OM. L’objectif c’est quand tu es formé dans un club, c’est de grandir dans ce club, encore plus quand tu es dans un club comme Marseille où il avait une vraie chance d’être dans un des trois clubs les plus médiatisés de France. Moi ce qui me choque c’est le joueur. Qu’est-ce qu’il veut faire ? Déjà sa mentalité n’est pas bonne. Marseille, ça doit te faire rêver. Est-ce que c’est mieux de démarrer à Lille ou à Marseille ? Après il y a l’agent. Il ne pense qu’à l’oseille, qu’à la marchandise. À un moment être agent, ce n’est pas que prendre de l’oseille, c’est aussi conseiller des joueurs, les aider à faire une bonne carrière, à garder les pieds sur terre. Et avant tout, de penser au football, à ta passion, de jouer au niveau professionnel. » Les principaux intéressés devraient apprécier la sortie médiatique de l’ancien joueur du PSG.