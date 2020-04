Pape Diouf s’en est allé ce mardi des suites du coronavirus, une nouvelle qui attriste le peuple phocéen et tout le football français. Plusieurs hommages dans le monde du ballon rond lui ont été rendus. José Anigo, ancien entraîneur et ex-directeur sportif de l’OM, s’est également exprimé et est revenu sur les bons souvenirs qu’il gardait de sa collaboration avec son ancien président.

« On a eu des crises de rire extraordinaires, même pendant les périodes les plus compliquées. Parce qu’on faisait avec des bouts de ficelle, et on a réussi de beaux trucs quand même. Des trucs qu’on n’apprend pas dans les écoles, il avait une telle expérience en négos, il me chambrait avec ça : ’’Moi je sais vendre ou acheter, toi tu ne sais pas !’’ Et il avait raison... », a-t-il notamment déclaré dans des propos rapportés par l’Équipe.