Présenté comme la recrue phare de l’Olympique de Marseille l’été dernier, Kevin Strootman (29 ans) a réalisé une première saison compliquée sur la Canebière. Le milieu néerlandais, qui a disputé 26 matchs en Ligue 1 (un but marqué et quatre passes décisives), assume totalement ses prestations moyennes depuis son arrivée. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’international néerlandais s’est montré très lucide sur son apport à l’OM cette saison.

« C’est une saison difficile bien sûr. J’ai cru que ce serait une meilleure saison pour moi et pour l’équipe. Le club espérait aussi de meilleurs résultats. Je peux m’excuser, personnellement, j’aurais aimé apporter plus au club. La saison dernière a été exceptionnelle, cette saison tout a été différent. La saison était très dure, en Europa League, en coupes, j’ai ma part de responsabilité, une grosse part bien sûr. J’ai essayé de changer pendant l’année. Les joueurs, le coach, le club m’ont aidé. La langue n’est pas non plus une excuse. Au bout d’une semaine, je comprenais mes coéquipiers. Peut-être est-ce parce que le type de football entre l’Italie et la France est différent, » a ainsi décrypté l’ancien joueur de l’AS Roma.