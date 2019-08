À l’Olympique de Marseille, Isaac Lihadji est l’un des grands espoirs du centre de formation du club phocéen. L’ailier âgé de 17 ans a en effet fait quelques apparitions intéressantes lors de la pré-saison olympienne. Depuis le lancement de la saison, le principal concerné n’a cependant pas encore eu sa chance. Conscient du potentiel du joueur, l’OM serait donc en train d’étudier le dossier pour lui offrir un contrat pro, alors que son contrat aspirant se termine dans un an, en juin 2020.

Mais depuis plusieurs semaines, les négociations entre les parties semblent traîner. Invité au micro de RMC ce mercredi, l’agent du joueur Moussa Sissoko a donc fait un petit point sur le dossier. Et ce dernier n’est pas inquiet. « Les négociations ne sont pas bloquées. Nous avons encore échangé récemment avec Zubizarreta. Après dans une négociation, il y a le sportif et le financier et il faut trouver le juste équilibre. Je ne suis pas inquiet, on est en discussions », a lâché le représentant d’Isaac Lihadji.

