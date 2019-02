Le milieu français Benoît Cheyrou a vécu une fin de contrat compliquée à l’OM, lui qui y a évolué entre 2007 et 2014. Alors qu’il était titulaire dans l’effectif olympien, l’arrivée de Marcelo Bielsa à Marseille à l’été 2014 a complètement modifié son statut, puisqu’il a été écarté du groupe professionnel du jour au lendemain (il n’a pas joué un match sous les ordres de Bielsa), avant de finalement résilier son contrat avec l’OM en octobre 2014. Et le Français, invité à se confier sur ses relations avec « El Loco », a indiqué que ce dernier, bien qu’il ait une grande intelligence tactique, était très froid avec ses joueurs : « Il ne veut pas s’adresser aux joueurs, a expliqué Cheyrou à RMC Sport. Des fois, tu le croisais dans le couloir, il mettait sa tête comme ça pour ne pas te dire bonjour. »

Pour illustrer ses propos, l’ex-joueur d’Auxerre a raconté un épisode marquant entre Bielsa et Mandanda : « J’ai une anecdote avec Steve Mandanda qui était capitaine de l’équipe. À Marseille, le bâtiment (du centre d’entraînement, ndlr) est sur trois étages avec la salle de réunion au rez-de-chaussée et le vestiaire en bas. Un matin, Mandanda entre dans l’ascenseur, Marcelo Bielsa aussi. Bielsa ne lui dit pas bonjour et ne lui serre pas la main alors que c’est son capitaine. En tant que coach, ça interpelle. C’est spécial. »