Pour son entrée en lice en Ligue Europa, l’OM affrontait l’Eintracht Francfort à huis clos au Vélodrome. Si les hommes de Rudi Garcia ont bien démarré la rencontre grâce à un but de Lucas Ocampos (1-0, 3e), ces derniers se sont finalement inclinés 2-1. Lucas Torro (52e) et Jovic (89e) ont offert le succès aux Allemands. Interrogé au micro de RMC Sport, Bouna Sarr n’a pas caché sa déception.

« On est énormément déçus, on avait à coeur de gagner pour prendre trois points et prendre l’avantage dans le groupe. On a manqué de réussite, surtout dans le dernier geste, on s’est procuré pas mal d’occasions, mais dans ce domaine là on est défaillant. Les supporters auraient pu nous aider, mais même sans eux on aurait pu gagner le match mais on a pêché offensivement, » a ainsi commenté le défenseur marseillais.