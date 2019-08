Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille depuis cet été, André Villas-Boas était attendu pour la reprise du championnat. Malheureusement pour le Portugais, rien ne s’est passé comme prévu face au Stade de Reims avec une défaite 2-0. Un revers inquiétant dans le contenu, mais aussi dans les statistiques.

Avec cette défaite, André Villas-Boas est le premier coach (si on excepte les intérimaires) qui s’incline avec les Phocéens pour ses débuts en Ligue 1 depuis Eric Gerets. C’était le 6 octobre 2007 contre l’AS Saint-Étienne. Rien de rédhibitoire pour autant puisque le technicien belge avait bien rebondi en terminant 3e de la saison 2007-2008 et 2e de l’exercice 2008-2009. Il faudra toutefois montrer autre chose rapidement pour André Villas-Boas et ses hommes.

