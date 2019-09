Malmené par le Stade Rennais en première période, l’Olympique de Marseille a cependant su recoller au score grâce à Caleta-Car (1-1, 52e). Un OM à deux visages qui enchaîne un septième match sans défaite en Ligue 1. Interrogé à l’issue de la rencontre, l’entraîneur olympien André Villas-Boas assume le premier acte raté de son équipe.

« C’est ma responsabilité pour la première mi-temps ratée, on a été un peu bloqués mentalement. On va voir, je vais essayer de redonner confiance aux gars, on mérite cependant de revenir dans ce match », a commenté le technicien portugais au micro de Canal Plus.

