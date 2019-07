Vainqueur des EA Ligue 1 Games, l’Olympique de Marseille remporte un premier trophée cette saison. Une satisfaction pour son nouvel entraîneur André Villas-Boas qui s’est confié après la rencontre sur la prestation de son équipe qui est encore en préparation.

« On était bien dans le jeu, on a accéléré en 2e mi-temps. C’est bien pour la confiance. On perd Luiz sur blessure, c’est dommage. On va maintenant préparer le match face à Naples (le 4 août prochain, à l’Orange Vélodrome) », explique-t-il. Avant cela, les Marseillais affronteront DC United ce mercredi avant de regagner la France et les terrains du centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus.

