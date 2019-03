Dans cette 30e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est le grand perdant. Alors que l’Olympique Lyonnais a battu le Stade Rennais (1-0) et que le LOSC a renverse le FC Nantes (3-2), le club phocéen a lui fait match nul contre Angers (2-2) après avoir mené 2-0. Du coup, l’équipe de Rudi Garcia, quatrième, se retrouve à huit points de l’OL, troisième, et douze des Dogues, deuxièmes.

Au lendemain de cette contre-performance, Stéphane Tapie, le fils de Bernard Tapie qui avait présidé l’OM entre 1986 et 1994, a alors donné son avis à travers son compte Twitter. Et il a utilisé des mots forts pour analyser le résultat des Olympiens : « effectivement, il en faut des changements, mais à tous les étages du club et pas que les joueurs. Ne pas finir sur le podium dans un championnat aussi faible (à part le PSG) est une faute professionnelle de tout le club. L’OM n’est pas une entreprise, l’OM est une religion. »