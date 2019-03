Assurer pour ne pas sortir de la course à la Ligue des Champions. Après le succès de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse du Roazhon Park contre le Stade Rennais (1-0), l’Olympique de Marseille n’avait en effet pas le choix ce samedi lors de la réception d’Angers. À l’Orange Vélodrome, le club phocéen, quatrième avec 47 points, devait absolument s’imposer pour revenir à six points de l’OL, actuellement troisième. De son côté, le SCO, douzième au coup d’envoi avec 36 unités, voulait mettre fin à une série de quatre matches sans succès et pouvait prendre provisoirement la dixième place du championnat de France en cas de victoire. Pour cette rencontre, Rudi Garcia conservait son 4-4-2 mais titularisait Pelé, Rami et Amavi suite aux absences de Mandanda, Kamara et Sakai, tous suspendus. Côté angevin, Stéphane Moulin sortait un 4-3-3 avec Reine-Adélaïde en pointe.

Il ne fallait pas attendre pour voir les Phocéens dans le camp angevin. Dès les premières secondes de la rencontre, les locaux s’approchaient en effet de la surface adverse et Thauvin manquait de peu son coup de tête sur un service d’Amavi (2e). Mais deux minutes plus tard, l’Olympique de Marseille trouvait déjà la faille. Ocampos revenait sur son pied droit et servait Balotelli dans le dos de Thomas. Après un contrôle de la poitrine, l’attaquant italien ajustait Butelle. Un hors-jeu était alors signalé mais l’arbitre validait finalement le but avec l’aide de la VAR (4e, 1-0), alors que Super Mario avait réalisé une petite faute au tout de début de l’action sur le défenseur angevin. Le club phocéen continuait son excellent travail et Thauvin voyait sa belle frappe enroulée être repoussée par Butelle (11e). Mais le portier du SCO s’inclinait une deuxième fois derrière puisque Balotelli inscrivait un doublé d’une frappe de l’extérieur de la surface (16e, 2-0). L’OM maîtrisait totalement cette rencontre mais se relâchait légèrement ensuite...

Le temps passait et les Angevins profitaient de quelques erreurs pour créer le danger. Rami manquait sa remise de la tête et Reine-Adélaïde venait alors défier Pelé, mais la frappe de l’attaquant angevin terminait dans le petit filet extérieur (29e). Juste derrière, M. Miguelgorry, avec l’aide de la VAR, accordait un penalty au SCO pour une légère faute d’Amavi sur Traoré. Mangani transformait et relançait les siens (36e, 2-1). Après une première période assez rythmée, les vingt-deux acteurs revenaient sur la pelouse. En difficulté dans le jeu, les Phocéens attendaient les coups de pied arrêtés pour créer le danger. Sur un corner tiré côté gauche, Balotelli remettait sur Germain dont le coup de tête était capté par Butelle (53e). Le temps passait et le score ne bougeait plus. Rudi Garcia et Stéphane Moulin en profitaient alors pour réaliser quelques changements comme l’entrée de Luiz Gustavo à la place de Sanson (55e) ou celle de Lopez pour Pajot (61e).

Chaque équipe poussait alors pour marquer. L’OM voulait se mettre à l’abri alors que le SCO souhaitait égaliser, mais les occasions n’étaient pas nombreuses. Et comme en première période, les Phocéens concédaient un penalty. Suite à une mauvaise passe d’Amavi, Reine-Adélaïde servait Cristian Lopez dans la surface qui était fauché par Rami, qui faisait également tomber son coéquipier Caleta-Car. Mangani se chargeait encore de ce penalty et prenait Pelé à contre-pied (77e, 2-2). Et le cauchemar continuait derrière pour les locaux. Sarr recevait en effet un deuxième avertissement pour un pied haut sur Thomas et l’ancien Messin laissait ses coéquipiers en infériorité numérique (78e). À dix contre onze, les hommes de Rudi Garcia ne lâchaient rien. Strootman, entré en jeu entre temps, se présentait même face à Butelle mais le gardien angevin remportait son duel (86e) et sauvait le SCO. De l’autre côté, la barre transversale sauvait elle l’OM sur un coup de tête Thomas (90e+1). Le score en restait donc là. Alors qu’il menait 2-0, l’OM concédait donc le nul sur sa pelouse (2-2). Un très mauvais résultat dans la course à l’Europe.

L’homme du match : Ismaël Traoré (7) le capitaine angevin a été très important ce soir. Il a tenté de prendre Pelé à défaut de la tête mais le portier marseillais est resté vigilant (32e). Finalement, il a obtenu un penalty après usage de la vidéo. Défensivement, il a bien contenu Balotelli et Germain devant sa défense même si l’attaquant italien s’est offert un doublé en début de rencontre. Il a récupéré un total de 11 ballons.

Pelé (5) : titulaire suite à la suspension de Mandanda, le portier marseillais n’a pas eu grand chose à faire dans un premier temps. Après avoir capté un corner où il a obtenu une faute (22e), il est resté vigilant sur une tête de Traoré (32e). Sur le penalty de Mangani, il n’a cependant pas pu s’imposer même s’il a touché le ballon (36e). En deuxième période, il a capté une frappe de Fulgini (54e), avant de s’incliner une seconde fois, toujours face à Mangani sur penalty (76e). En fin de match, il a été sauvé par sa barre transversale (90e+1).

Sarr (4) : l’ancien Messin s’est montré très offensif dans cette rencontre et a donc beaucoup aidé Thauvin dans le couloir droit. Défensivement, il n’a pas vraiment tremblé dans le premier acte ni dans le second, les deux penaltys venant de l’autre côté. Mais après un superbe rush (62e), le latéral phocéen a plombé son équipe en récoltant un deuxième avertissement pour un pied haut, synonyme d’expulsion (78e) !

Rami (3,5) : en l’absence de Kamara, suspendu pour cette rencontre, le champion du Monde 2018 retrouvait une place de titulaire trois mois après sa dernière apparition, déjà face à Angers. Et en charnière centrale, il a connu plusieurs difficultés. Souvent maladroit dans ses transmissions, il a failli offert un but à Reine-Adélaïde (29e). En deuxième période, il a fauché Cristian Lopez et son coéquipier Caleta-Car pour offrir un deuxième penalty à Angers... Il n’a donc pas vraiment marqué de points.

Caleta-Car (5) : le grand défenseur croate s’est encore une fois montré important derrière. Toujours serein défensivement, il est resté précis dans la relance et a récupéré quelques ballons importants (19 en tout). En deuxième période, il n’a pas pu rattraper Cristian Lopez, finalement stoppé irrégulièrement par Rami (77e).

Amavi (3) : de retour dans le couloir gauche, le joueur de 25 ans est rapidement monté pour centrer vers Thauvin notamment (2e). Défensivement, il a bien débuté avant de réaliser une légère faute sur Traoré (34e), offrant donc un penalty à Angers ensuite transformé par Mangani. Et il a même remis ça après la pause. Suite à une mauvaise passe devant sa surface, Angers a obtenu un deuxième penalty quelques secondes plus tard (77e). Il a cependant terminé sur une bonne note avec un bon retour sur Tait (90e+2).

Thauvin (3,5) : le meilleur buteur de l’OM cette saison a réalisé un bon début de match. Après avoir manqué une tête de justesse (2e), l’international français a vu sa frappe enroulée être sortie par Butelle (11e). Mais derrière, il n’a plus rien montré, faisant parfois preuve de suffisance dans ses gestes. Au total, il a même perdu 18 ballons. Un match très difficile pour le champion du Monde, qui a ensuite laissé sa place à Payet (82e).

Lopez (6) : sans numéro 10 dans son schéma tactique, Rudi Garcia lui a une nouvelle fois confié les clés du camion, comme lors des derniers matches. Et sur la pelouse de l’Orange Vélodrome, le jeune milieu phocéen a touché beaucoup de ballons, 92 au total, pour organiser le jeu de son équipe. Et sur le plan défensif, il a aussi été précieux avec dix ballons récupérés. Remplacé par Strootman (72e).

Sanson (5,5) : toujours aligné devant la défense avec Lopez, l’ancien joueur de Montpellier a gratté énormément de ballons. Rien qu’en première période, il a gagné 10 ballons sur 32 joués. Son erreur avant la pause aurait pu coûter cher mais il s’est bien rattrapé (44e). De retour sur la pelouse, il est resté concentré avant de laisser sa place à Luiz Gustavo (55e).

Ocampos (6,5) : encore présent côté gauche, l’ailier argentin a offert deux caviars à Balotelli. Sur un beau centre dans le dos de la défense, il a en effet trouvé l’attaquant italien (5e), avant de le retrouver à l’entrée de la surface (16e). Sur l’ensemble de son match, il a conservé sa hargne et n’a rien lâché du début à la fin. Un match correct de sa part.

Germain (5) : comme d’habitude, l’attaquant marseillais a beaucoup décroché pour apporter une solution et laisser Balotelli au milieu de la défense angevine. Souvent placé dos au but, l’ancien Niçois a évolué en pivot. Peu en vue dans le deuxième acte, le joueur de 28 ans a tout de même tenté sa chance de la tête (53e).

Balotelli (6,5) : buteur lors de chacun de ses quatre premiers matches à l’Orange Vélodrome, l’attaquant italien a encore remis ça. Et cette fois-ci, Super Mario a même vu double. Sur sa première tentative du jour, il a trompé la vigilance de Butelle sur un service d’Ocampos (4e). Précis dans la surface, l’ancien Niçois a encore trouvé le chemin des filets d’une frappe à l’entrée de la surface (16e). Par la suite, il n’a pas eu beaucoup de ballons à jouer. Mais sur ses trois tentatives, il a trouvé le chemin des filets à deux reprises.

Butelle (5) : l’ancien portier de Valence a subi les foudres de Balotelli. Il a très rapidement été surpris par l’Italien, seul à quelques mètres du but (4e), avant de repousser une frappe enroulée de Thauvin (11e). Finalement, Balotelli l’a battu une seconde fois (16e). Il a ensuite bien capté une tête de Germain (53e), avant de sauver les siens face à Strootman (86e).

Bamba (4,5) : le latéral droit du SCO a eu du mal face à Ocampos. L’Argentin l’a souvent pris de vitesse mais il a fait parler sa puissance. Offensivement, il a eu bien du mal à amener le danger, perdant de nombreux ballons (14) et manquant plusieurs passes vers l’avant.

Traoré (7) : voir ci-dessus

Thomas (6) : le défenseur angevin est fautif sur le premier but marseillais, où il a couvert Balotelli (4e). Ensuite, il a fait parler sa solidité dans les duels aériens, récupérant de nombreux ballons. Il a également apporté dans la construction par de longs ballons vers ses milieux de terrain. En fin de match, il a trouvé la transversale de la tête (90e+1).

Capelle (3,5) : titulaire dans le couloir gauche de la défense, il a beaucoup souffert. Certaines de ses montées ont permis aux adversaires de partir en contre, à l’image du but de Balotelli (16e). Sarr l’a souvent mis à mal avec sa puissance et ses accélérations, et une erreur d’appréciation est passée proche d’offrir un but à Strootman (86e).

Pajot (5) : l’ancien joueur de l’ASSE n’a pas réalisé un excellent match. Placé dans le cœur du jeu, il a récupéré plusieurs bons ballons dans les pieds marseillais et a souvent été trouvé dans les phases de constructions, sans vraiment apporter le danger. Il termine le match avec 9 ballons perdus. Rempalcé par Lopez (61e), qui a obtenu le penalty de l’égalisation (75e).

Santamaria (5,5) : le milieu de terrain angevin a réalisé une belle prestation. Il a essayé de bonifier les contre-attaques du SCO, et a armé une grosse frappe qui est passée largement à côté (49e). Il a surtout été cantonné à un rôle défensif, prenant au marquage un Balotelli qui a souvent décroché pour toucher le ballon.

Mangani (6,5) : le numéro 5 du SCO a offert un point aux siens. Trouvé dans le jeu, il a apporté de la justesse dans les coups de pied arrêtés. Il a transformé (avec réussite) un penalty obtenu par Traoré (36e), et est passé proche de placer un coup-franc sous la barre (66e). Il a ensuite égalisé d’un second penalty (75e). Malgré de nombreux ballons perdus, il a été très important dans la construction.

Fulgini (3) : l’ancien joueur de Valenciennes a rendu une pale copie. Peu dangereux, il est arrivé en retard sur un centre fort de Tait (31e), et a trop croisé une frappe alors qu’il était bien placé (40e). Avant la pause, il a encore fait un mauvais choix (44e). Trop de déchets, trop de ballons perdus (7 sur 20 ballons touchés). Remplacé par El Melali (73e).

Reine-Adélaïde (4,5) : le joueur passé par Arsenal a connu un match en demi-teinte. Parti tout seul dans le dos de la défense marseillais après une erreur de Rami, il a totalement manqué sa tentative (30e). Il a bien lancé Lopez avant que ce dernier ne soit fauché dans la surface (75e). Sa seconde période a été bien meilleure.

Tait (5,5) : l’arme offensive angevine a connu une rencontre frustrante. Peu trouvé, il a tenté une frappe contrée par Amavi (28e). Dans la foulée, il a fait le mauvais choix en centrant fort alors qu’un coéquipier était seul en retrait (31e). Il a cependant touché de nombreux ballons, et sa conservation de balle a fait du bien à plusieurs reprises.