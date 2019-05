Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille a dévoilé son dernier groupe de la saison pour la rencontre face au MHSC (21 heures). Pour sa dernière sur le banc phocéen, Rudi Garcia doit se passer des services de Kamara (Mondial U20), Jordan Amavi (suspendu), Adil Rami, Bouna Sarr et Rolando (forfaits).

À noter les retours de Mario Balotelli et Duje Caleta-Car, et la convocation des jeunes défenseurs marseillais Lucas Perrin (20 ans) et Abdallah Ali Mohamed (20 ans). En cas de succès face à Montpellier, l’OM terminera cinquième au classement.