Un peu moins en vue que la saison dernière, Lucas Ocampos (2 buts et 1 passe décisive en 20 rencontres de Ligue 1) est clairement conscient de ne pas être à son meilleur niveau en ce moment. L’Argentin l’a ainsi avoué en conférence de presse ce lundi.

« Oui, je suis réaliste sur ma situation, parfois je sens que quand je veux aider l’équipe et tout donner, j’oublie d’attaquer un peu. Quand ça ne va pas tu penses à aider tes coéquipiers et j’oublie un peu de m’occuper de moi, d’attaquer, le coach me fait toujours confiance, je dois continuer de travailler. L’an dernier j’ai été plus décisif, je le sais », a avoué l’ancien de l’AS Monaco.