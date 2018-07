Depuis plusieurs semaines, le dossier Mario Balotelli agite le mercato estival. Annoncé du côté de l’Olympique de Marseille, l’attaquant de 27 ans pourrait en effet quitter l’OGC Nice, où il est encore sous contrat jusqu’en juin 2019. Et le dossier semble avoir pris un autre tournant ce dimanche. L’international italien s’est en effet rendu au centre Centre Robert Louis-Dreyfus dans l’après-midi.

Et d’après les informations de RMC Sport, Mario Balotelli aurait bien eu une réunion avec Jacques-Henri Eyraud, le président du club phocéen. Les discussions se seraient bien déroulées et un accord serait encore plus proche désormais, mais certains détails du contrat seraient encore à négocier. Mais avant de finaliser le transfert avec l’OM, Mino Raiola, l’agent du joueur, doit s’entretenir avec la direction niçoise.