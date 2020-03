L’OM change son fusil d’épaule. Ce vendredi, le club de la cité phocéenne avait annoncé que les hommes d’André Villas-Boas allaient continuer à s’entraîner de mardi à vendredi, après un week-end prolongé accordé par la direction. Mais voilà, samedi soir, le Premier Ministre, Édouard Philippe, a pris la parole et annoncé un ensemble de mesures à respecter afin de lutter contre la propagation du coronavirus dans l’Hexagone. Le PSG a par exemple suspendu ses activités sportives professionnelles ce dimanche jusqu’à nouvel ordre.

Et La Provence révèle que les dirigeants et le staff technique de l’OM ont choisi de suspendre les entraînements jusqu’à nouvel ordre, eux aussi. Le club a jugé qu’il était désormais préférable pour les joueurs de ne plus se rendre à La Commanderie. Une sage décision au regard de la crise sanitaire frappant le monde entier, alors que le Covid-19 a fait, à ce jour, 127 morts en France et en a contaminé 5 423 autres. Pour rappel, la LFP a également suspendu la Ligue 1 et la Ligue 2, au même titre que la FFF pour l’ensemble de ses compétitions, professionnelles comme amateurs.