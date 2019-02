Supporters de l’OM, joueurs, staff technique et président se sont rencontrés hier lors d’une réunion afin d’apaiser les tensions du moment, notamment après la rencontre face à Lille au Vélodrome la semaine dernière. Il faut croire que la discussion a été constructive car les fans marseillais ont décidé, à l’issue de cette réunion, de cesser leur grève des encouragements.

« On les a vus hier (jeudi), on suspend la grève, avec les sanctions de la LFP, c’est l’union sacrée », a indiqué Rachid Zeroual, leader des South Winners dans des propos rapportés par l’Equipe. Jacques-Henri Eyraud est allé dans le même sens. « La rencontre a été marquée par des échanges sereins, constructifs et respectueux. Ils ont eu lieu devant la totalité du groupe professionnel, joueurs et staff compris », preuve de « l’unité du club face à la situation actuelle. »