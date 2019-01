Ce dimanche, la rencontre entre l’OM et Monaco risque d’être explosive. En effet, empêtrés dans une crise de résultat, les Phocéens ne peuvent visiblement plus compter sur leur public. C’est en tout cas ce qu’a expliqué le vice-président du groupe South Winners, plus gros contingent de supporters dans l’antre marseillaise.

« On a besoin de recul. On attend le retour de notre président pour décider ensemble. (..) J’ai appris que les autres groupes aussi ont refusé la demande de Rudi Garcia de nous rencontrer (...). J’espère que dimanche on ne gagnera pas, comme ça Rudi Garcia dégage. On en est à ce point. Sinon, même un match nul risque de lui sauver la tête. J’espère que dimanche on perd contre Monaco. De toute façon, dans l’état où ils sont, je ne les vois pas gagner » a ainsi indiqué Rachid Zeroual à France Bleu Provence.