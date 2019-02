Maxime Lopez est devenu incontournable avec l’Olympique de Marseille. Le joueur de 21 ans enchaîne les titularisations (26 matches toutes compétitions confondues, un but et quatre passes décisives) et s’affirme de plus en plus dans son club formateur. Seulement, dans une interview accordée à L’Equipe, il a confié qu’il aurait pu quitter le club cet hiver.

« Où je vois mon avenir ? Je vis toujours au présent. Au mois de janvier, j’avais besoin de me concentrer sur l’OM. Je kiffe la Liga, je ne l’ai jamais caché, je regarde tous les matches. En janvier, j’aurais pu dire : “Je reste au chaud, je les laisse aller à la guerre et moi je me trouve un prêt ou un transfert.” Mais moi, je ne réagis pas comme ça, je me dis : “Je vais jouer ici” », a ainsi déclaré Maxime Lopez.