Invité de l’émission « Rothen régale » sur RMC Sport, le milieu de l’OM Maxime Lopez (21 ans) est revenu sur les bienfaits de l’arrivée d’André Villas-Boas à Marseille. Pour l’international Espoirs français, l’Olympique de Marseille ne pouvait plus continuer avec Rudi Garcia, sous peine d’aller droit dans le mur.

« Ce n’est pas non plus pour tailler le coach Garcia, mais ça faisait du bien d’avoir un peu de changement. Ça faisait trois ans qu’on était avec lui. La saison dernière a été très compliquée. Il y a eu pas mal de cassures. Ça a fait du bien d’avoir un coach frais, qui est jeune et ambitieux, » explique ainsi Lopez. Pas sûr que Rudi Garcia appréciera cette nouvelle sortie d’un de ses anciens joueurs...