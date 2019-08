L’Olympique de Marseille est plutôt calme sur le marché des transferts cet été. Les Olympiens doivent composer avec le Fair-Play Financier. Mais le club phocéen a tout de même recruté Alvaro Gonzalez (29 ans), en attendant Darío Benedetto (29 ans) voire Juan Miranda (19 ans). Dans les colonnes de La Provence, Michaël Ciani a évoqué l’adaptation du défenseur espagnol en Ligue 1.

« Je n’ai évolué qu’un an avec lui, je connais bien le championnat de France et un peu l’espagnol. Ce sont deux ligues différentes. Difficile de dire si on peut s’adapter à l’un ou l’autre. Peut-être aura-t-il du mal à s’adapter à la vie marseillaise qui est complètement différente de celle dans un club espagnol, raconte son ancien coéquipier à l’Espanyol Barcelone. À l’OM, il y a plus de tension, c’est peut-être plus compliqué. Je pense qu’il peut s’imposer, il a les capacités pour y parvenir. Il ne serait pas titulaire indiscutable à Villarreal s’il n’avait pas les qualités pour y arriver et l’OM ne l’aurait d’ailleurs pas recruté. Ça dépendra aussi de la manière dont le coach, ses partenaires et les supporters vont le mettre à l’aise, s’il est prêt physiquement. Plein de paramètres entrent en compte. »

