La 20e journée de Ligue 1 se conclue ce soir avec un duel entre deux équipes en difficulté : l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco. A domicile, les Phocéens s’organisent dans un 4-3-3 avec Steve Mandanda dans les buts. On retrouve Bouna Sarr, Luiz Gustavo, Rolando et Jordan Amavi en défense tandis que le milieu de terrain est occupé par Kevin Strootman, Morgan Sanson et Maxime Lopez. Seul en pointe de l’attaque, Lucas Ocampos est soutenu par Florian Thauvin et Dimitri Payet.

En face, l’AS Monaco compte déjà sur ses recrues. Diego Benaglio évolue dans les cages et peut compter sur Kamil Glik, Naldo et Benoît Badiashile. Les rôles de pistons sont assurés par Benjamin Henrichs et Fodé Ballo-Touré. L’organisation du jeu va dépendre de Youri Tielemans, Youssef Aït Bennasser et de Cesc Fabregas. Rony Lopes et Aleksandr Golovin animent l’attaque.

Les compositions :

Olympique de Marseille : Mandanda - Sarr, Gustavo, Rolando, Amavi - Strootman, Lopez, Sanson - Thauvin, Payet, Ocampos

AS Monaco : Benaglio - Glik, Naldo, Badiashile - Henrichs, Tielemans, Aït Bennasser Fabregas, Ballo Touré - Lopes, Golovin