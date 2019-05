Soir de finale pour la 5e place au stade Orange-Vélodrome, à l’occasion de la 38e et dernière journée de la saison, où l’Olympique de Marseille affronte Montpellier, juste devant au classement, pour tenter de lui ravir sa place dans le Top 5. Si grimper d’une place ne changera rien d’un point de vue sportif, c’est financièrement que les hommes de Frank McCourt seraient gagnants.

C’est 1,3 million d’euros de plus qui rentreraient dans les caisses phocéennes en cas de victoire face au MHSC lors de cette dernière journée de Ligue 1. Pour sa dernière sur le banc de l’OM, Rudi Garcia propose un onze expérimental et laisse Mario Balotelli et Steve Mandanda sur le banc au coup d’envoi. De son côté, Michel Der Zakarian choisit d’aligner un 3-4-3 classique, avec Delort et Laborde aux avant-postes.

Les compositions d’équipes :

OM : Pelé, Sakai, Caleta Car, Luiz Gustavo, Sanson, Strootman, Lopez, Ocampos, Payet, Thauvin, Germain.

MHSC : Lecomte, Mendes, Hilton, Congré, Aguilar, Le Tallec, Lasne, Oyongo, Sambia, Laborde, Delort