Arrivé sur le banc olympien l’an dernier, André Villas-Boas a rapidement imposé sa patte. Et sous les ordres du technicien portugais, l’Olympique de Marseille a réalisé de belles choses et est aujourd’hui deuxième de Ligue 1, avec huit points d’avance sur son poursuivant, le Stade Rennais. Un style qui semble plaire aux Phocéens, à commencer par Morgan Sanson.

Dans une interview accordée à Téléfoot, le milieu de terrain français est d’ailleurs revenu sur le sujet et ce qu’apporte Villas-Boas : « tout le monde va au front pour lui, c’est ce qui fait sa force aujourd’hui. Que ce soit ceux qui jouent ou ceux qui jouent moins, tout le monde est derrière, tout le monde accepte ses choix. Il nous dit les choses, donc ça c’est bien. On sent qu’il a une franchise qui est très bonne. Au-delà de ça, les entraînements sont bons. » Des mots qui devraient faire plaisir au principal concerné.