Joueur de l’Olympique de Marseille entre 2006 et 2009, Renato Civelli (35 ans) évolue aujourd’hui au Club Atlético Banfield, en première division argentine. L’occasion d’être plusieurs fois confronté à un certain Darío Benedetto. Dans Le Parisien, le défenseur livre ses impressions sur l’attaquant qui devrait s’engager dans les prochaines heures avec l’OM.

« C’est un joueur qui est techniquement au-dessus de la moyenne. Il a une bonne frappe et il est intelligent avec le ballon. Mais il a des points faibles, physiquement. Il n’est pas très grand (NDLR : 1,75 m). On ne peut pas dire qu’il est lent mais il n’a pas une grande explosivité [...] Si elle (l’équipe) joue pour lui, il va marquer, c’est sûr. Mais il ne fera pas gagner à lui tout seul un match. Il gagne par l’intelligence, pas par son physique [...] Benedetto, lui, a été recruté pour avoir des résultats tout de suite. Ils misent sur le court terme avec un joueur qui a plus d’expérience », confie l’ancien joueur de Ligue 1.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10