62 minutes de jeu sur les 6 derniers matches. Voilà le faible temps de jeu accordé à Luiz Gustavo. Et sur ces rendez-vous, le constat est sans appel : l’OM a pris 16 points sur 18. Ses deux dernières titularisations remontent aux défaites contre Lille (1-2) et Reims (1-2). Et s’il ne joue plus fréquemment, Rudi Garcia refuse de l’enterrer comme il l’a annoncé en conférence de presse.

« C’est quelqu’un qui est professionnel jusqu’au bout des ongles. C’est un monsieur, un joueur d’une grande qualité. Il a mis du temps à revenir ces derniers temps sur le plan athlétique mais il va mieux. Il garde son implication de leader, de cadre même s’il démarre moins les matches. Il continue et on aura besoin de lui avant la fin de la saison », a ainsi déclaré Rudi Garcia.