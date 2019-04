Un peu moins influent dans le jeu ces derniers mois, Florian Thauvin traverse une période de doutes. Pour autant, son coach à l’Olympique de Marseille Rudi Garcia lui maintient une confiance sans borne comme il l’a expliqué ce jeudi en conférence de presse.

« Flo est certainement un de nos tops players, un des joueurs qui a porté l’équipe à bout de bras, avec d’autres, la saison dernière et cette saison. Il a continué avec des stats importantes en début de saison malgré une préparation difficile. Il est en tous les cas très très motivé pour travailler et travailler plus parce qu’il sait qu’il n’y a que comme ça que l’efficacité revient. À son retour de sélection, pendant son jour de repos, avant Angers, il est venu s’entraîner. Je suis à fond derrière lui. Je fais en sorte qu’il retrouve ce côté flamboyant », a-t-il lancé. Il n’y a plus qu’à.