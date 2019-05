Présent en conférence de presse avant la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le RC Strasbourg à l’Orange Vélodrome (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté), Rudi Garcia est revenu sur le coup porté par Mario Balotelli à Diego Carlos et à l’attitude générale de l’Italien.

« Je lui ai demandé si ça avait été volontaire, il m’a dit non, je vais lui faire confiance. Il y a une chose dont je suis certain, il est victime de l’intelligence adverse. Quand je jouais contre lui je disais à mes joueurs : "provoquez-le, faites-le disjoncter". On a une version plutôt sage et réfléchie après, il a pris un jaune contre Nantes et ce n’est pas admissible. Faut arrêter aussi de tirer tout le temps dans le même sens. Il ne joue pas que contre des saints. Il doit se tenir, et surtout ne pas répondre aux provocations. Il se tient plutôt bien même si je sais que tout le monde le surveille. Il doit se montrer plus intelligent. Mais ce ,’est pas un tricheur. Je ne suis pas sur qu’on arrive à le changer à 100% pour la suite de sa carrière, c’est rarement lui qui dégaine le premier il est souvent victime de provocations même si c’est de bonne guerre », a déclaré le technicien phocéen.