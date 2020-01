On dispute la 21e journée de Ligue 1 ce week-end, avec au programme un affrontement entre l’Olympique de Marseille (2e) et le SCO Angers (11e) au stade Orange-Vélodrome (17h30). Les Olympiens l’avaient emporté 2-0 à l’aller, au stade Raymond-Kopa, mais ils seront aujourd’hui privés de Boubacar Kamara, Bouna Sarr et Dimitri Payet, suspendus.

Pour ce match, André Villas-Boas choisit d’aligner un 4-3-3. Mandanda est présent dans les cages, protégé par l’arrière-garde Amavi - Caleta-Car - Gonzalez - Sakai. Dans l’entrejeu, l’ancien de Porto aligne le trio Strootman - Sanson - Rongier, alors que Radonjic prend la place du Réunionnais en attaque, accompagné de Lopez et de Benedetto. En face, Stéphane Moulin est lui privé du blessé Rayan Aït-Nouri, mais va tout de même pouvoir aligner une belle équipe. Butelle protégera les cages, avec une ligne de quatre faite de Capelle, Thomas, Traoré et Manceau. Santamaria occupera le rôle de sentinelle. El Melali, Mangani, Fulgini et Thioub composeront la ligne de quatre du milieu, avec Alioui en référence offensive.

Les compositions d’équipes :

OM : Mandanda - Amavi, Caleta-Car, Gonzalez, Sakai - Strootman, Sanson, Rongier - Lopez, Benedetto, Radonjic

Angers : Butelle - Capelle, Thomas, Traoré, Manceau - Santamaria - El Melali, Mangani, Fulgini, Thioub - Alioui