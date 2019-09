La huitième journée de Ligue 1 se termine ce soir avec un beau duel entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais. En cas de victoire, l’une des deux formations se retrouverait dans le Top 5 du championnat français.

A domicile, l’Olympique de Marseille se présente dans un 4-3-3 classique avec Steve Mandanda dans les buts. Ce dernier est devancé par Hiroki Sakai, Lucas Perrin, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi. Valentin Rongier, Kevin Strootman et Morgan Sanson se retrouvent au cœur du jeu derrière Bouna Sarr, Dario Benedetto et Valère Germain.

De son côté, le Stade Rennais propose un 3-5-2 qui est installé depuis le début de la saison. Damien Da Silva, Jérémy Gelin et Jérémy Morel sont associés en défense. Les rôles de pistons sont assurés par Hamari Traoré et Faitout Maoussa tandis que Benjamin Bourigeaud, Eduardo Camavinga et Jonas Martin se retrouvent au coeur du jeu. Enfin, le duo d’attaque est constitué par Raphinha et Mbaye Niang.

Les compositions :

Olympique de Marseille : Mandanda - Sakai, Perrin, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Strootman, Sanson - Sarr, Benedetto, Germain

Stade Rennais : Mendy - Da Silva, Gelin, Morel - Traoré, Bourigeaud, Camavinga, Martin, Maouassa - Raphinha, Niang

