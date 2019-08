L’Olympique de Marseille vient de dévoiler un quatrième maillot pour cette saison qui sera notamment utilisé dimanche prochain à l’occasion du match face à l’AS Saint-Etienne au Stade Vélodrome.

Une tunique spéciale pour les 120 ans du club phocéen, où on retrouve donc la croix phocéenne et les couleurs emblématiques de l’OM. À noter que le club et Puma ont fait appel à Usain Bolt pour le présenter.

