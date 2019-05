L’ancien président de l’Olympique de Marseille, Pape Diouf (à la tête du club entre entre 2005 et 2009), conserve une belle cote de popularité auprès des supporters de l’équipe phocéenne. Vendredi dernier, au stade Vélodrome, ces derniers ont d’ailleurs déployé une banderole en son honneur, sur laquelle on pouvait lire « Pape reviens ! ».

Mais, comme l’indique La Provence, cette banderole a été retirée par les stadiers de l’OM. L’incompréhension a alors gagné les fans marseillais, comme l’a confié l’un des instigateurs du message : « Nous nous la sommes faite prendre par un stadier qui nous a dit : "c’est un beau message, mais ça vient d’en haut. On ne va pas la jeter, vous pouvez la récupérer après." C’est incroyable, on n’a plus le droit de s’exprimer. » Du côté de la sécurité de l’OM, et de son directeur, Thierry Aldebert, on se défend en indiquant que « les stadiers sont intervenus d’initiative car l’objet est a priori entré en fraude. »