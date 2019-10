Depuis maintenant un certain temps, Jordan Amavi est la cible des supporters de l’Olympique de Marseille. La semaine dernière André Villas-Boas était venu à sa rescousse. Cette fois c’est autour de Valentin Rongier.

« On a tous été attristés, Jordan ne mérite pas ça du tout. Il se donne toujours à 200%, il a toujours le sourire, jamais un mot plus haut que l’autre. Il n’a rien fait contre l’institution pour mériter ces sifflets. On le soutient », a lâché le milieu de terrain de l’OM devant la presse ce mercredi.

