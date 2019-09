Présenté comme nouveau joueur de l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier va pouvoir se préparer pendant la trêve internationale. Mais à quel poste va-t-il jouer ? Lui a indiqué ses préférences.

« On n’a pas discuté encore avec le coach. Ce qui est vrai c’est que je peux m’adapter. J’ai vu les premiers matches, c’est un 4-3-3, je me sens bien en relayeur et aussi avec un 4-4-2, ça ne me dérange pas de jouer dans les deux milieux, les positions dans lesquelles je me sens à l’aise c’est 6 dans un 4-4-2 et relayer dans un 4-3-3 », a lâché le nouveau milieu de l’OM.

