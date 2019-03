Deux semaines après son revers face au Paris Saint-Germain (1-3), l’Olympique de Marseille devait se reprendre ce samedi lors de la réception d’Angers (30e journée de Ligue 1. Mais le club phocéen, qui menait 2-0 après un doublé de Mario Balotelli, a finalement concédé le nul (2-2). Après cette contre-performance, Valère Germain s’est alors présenté en zone mixte pour revenir sur ce match. Et l’attaquant français estime que tout est encore possible pour le podium.

« Il y a quelque temps, on était onzièmes mais on est très bien revenus aussi donc on sait que tout peut aller très vite, on les reçoit (l’Olympique Lyonnais, ndlr) donc on ne serait potentiellement qu’à cinq points (en cas de victoire, ndlr). C’est beaucoup, on sait qu’on n’aura pas encore le droit à l’erreur si on veut aller chercher plus haut. Mais on est des compétiteurs, on sait qu’on est capables de faire de belles séries, de faire beaucoup mieux et d’enchaîner les victoires », a notamment expliqué l’ancien joueur de l’OGC Nice.