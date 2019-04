Depuis plusieurs semaines, Florian Thauvin (26 ans) semble moins flamboyant sur le terrain. Passeur décisif sur le deuxième but de l’OM à Guingamp (1-3), le champion du monde peine cependant à retrouver son lustre d’antan. Présent en conférence de presse, son coéquipier Valère Germain a tenu à le défendre.

« Flo, au quotidien, reste le même, c’est quelqu’un qui est travailleur. C’est vrai qu’il est moins décisif en ce moment mais il reste très important pour le groupe. À tout moment, il est capable de marquer ou de faire marquer. On voudrait qu’il marque plus c’est vrai, mais il a déjà fait beaucoup pour nous cette saison. On compte beaucoup sur lui pour ces derniers matchs, » a ainsi expliqué l’attaquant olympien.