Après sa victoire contre l’OGC Nice sur le score d’un but à zéro, l’Olympique de Marseille se replace à trois points de l’OL et donc du podium, objectif avoué de l’OM. Valère Germain en a parlé en zone mixte ce dimanche à l’issue du match.

« On ne va plus pouvoir se cacher longtemps. Maintenant, on a un gros match qui nous attend à Paris. C’est sur qu’on a fait l’une des belles opérations de cette journée, il reste beaucoup de matches quand même donc on se rapproche petit à petit, mais c’est encore un peu tôt pour se dire qu’on va être sur le podium, mais on a envie d’y être » , a indiqué l’attaquant phocéen.