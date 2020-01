Auteur de 18 apparitions toutes compétitions confondues, Valère Germain n’a trouvé le chemin des filets qu’à deux reprises cette saison. L’ancien avant-centre de l’OGC Nice joue moins que les saisons précédentes, la faute notamment à l’arrivée de Dario Benedetto cet été. Et mardi, L’Equipe annonçait que plusieurs clubs de l’élite suivaient le joueur de 29 ans, sous contrat avec le club phocéen jusqu’en 2021.

Titulaire ce dimanche lors du 32e de finale contre le Trélissac FC, Valère Germain a donc été questionné sur ces rumeurs autour d’un départ. Et le principal concerné n’a pas envie de bouger. « Je ne sais pas qui sort ce genre d’informations. En tout cas, moi, je n’en ai jamais entendu parler. Le coach et le staff me font confiance. Maintenant, je suis là... Je suis là », a déclaré l’ancien Monégasque en zone mixte. De quoi éclaircir son avenir.