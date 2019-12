Valère Germain (29 ans) voit son temps de jeu être réduit cette année à l’Olympique de Marseille. Le statut de titulaire indiscutable de Darío Benedetto et l’émergence de Nemanja Radonjic pourraient lui coûter le maigre temps de jeu qu’il peut avoir depuis quelques semaines. Alors que le mercato ouvre officiellement ses portes à minuit, les premières rumeurs font leur apparition.

Alors qu’André Villas-Boas avait avancé le fait qu’il ne voulait pas toucher à son groupe, le numéro 28 de l’OM est courtisé. En effet, d’après L’Équipe, l’attaquant, qui bénéficie d’un juteux salaire de plus de 300 000 € par mois, intéresserait plusieurs clubs de Ligue 1 qui voudraient le relancer après une demi-saison où il aura été titulaire à 9 reprises et où il aura inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives. Pour rappel, l’ancien Monégasque est en contrat jusqu’en juin 2021 avec l’actuel deuxième de Ligue 1.