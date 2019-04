Trois jours après avoir fêté ses 29 ans, Valère Germain était au micro de Maritima TV, pour répondre aux questions de Karim Attab. Auteur de 6 buts cette saison, le natif de la cité phocéenne a évoqué son avenir, alors que le mercato d’été promet d’être mouvementé à l’OM. Sous contrat jusqu’en 2021, Valère Germain n’a pas l’intention de quitter le club à l’intersaison. Sauf signaux contraires de la part de la direction olympienne.

« Franchement, je ne me pose aucune question. Il y aura pas mal de dossiers à gérer cet été j’imagine. Mais moi, pour l’instant, je me sens bien ici. Après, si le coach ou les dirigeants me disent que je jouerai un peu moins, que je serai un peu moins important bah peut-être qu’il faudra que j’y réfléchisse. Mais ce n’est pas le discours qu’ils m’ont tenu, notamment au mois de janvier, et c’est pour ça que je suis resté. Tant que le staff, les dirigeants me feront confiance, je serai ici », a-t-il déclaré, au sujet de son futur.