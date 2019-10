Absent depuis plusieurs matches après sa longue suspension, Dimitri Payet fera son retour ce dimanche face au Paris SG (11e journée de Ligue 1). Un retour qui a une très grande importance pour le coach de l’Olympique de Marseille André Villas-Boas, comme il l’a rappelé ce vendredi en conférence de presse.

« Dimitri Payet est un joueur-clé pour nous. On peut repenser à de nouvelles choses pour retrouver notre qualité de jeu. On fait des erreurs parfois, on manque de créativité. Avec Payet, l’équipe devient différente. On a travaillé en pensant aux matches à venir, sur l’aspect de la qualité de jeu, que l’on va gagner avec Payet », a-t-il expliqué, espérant que le Réunionnais ne souffrira pas trop du manque de rythme. « Il a une grosse influence de par sa personnalité, sa qualité de frappe, sa dernière passe. (...) Il est bien aux entraînements, il a joué contre le Cap-Vert (en amical pendant la trêve internationale) pour garder le rythme, j’espère qu’il ne souffre pas trop de ce manque de rythme ».