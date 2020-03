S’il n’a pas aimé voir des milliers de supporters parisiens être présents aux abords du Parc des Princes hier à l’occasion du match de Ligue des Champions entre le PSG et le Borussia Dortmund (2-0), André Villas-Boas a tout de même tenu à saluer la prestation des franciliens.

D’ailleurs, le coach de l’OM pense que cette qualification va faire un bien fou aux Rouge-et-Bleu en vue du Clasico français. « Ah oui ça oui, ils seront libérés et motivés. Ils ont bien fêter, ils ont bien joué. J’ai regardé le match et quand j’ai vu Neymar et Cavani défendre en bloc bas, tu sens que l’équipe voulait bien faire. Je les ai trouvé bien compétents. ils vont arriver ici motivés », a-t-il déclaré en conférence de presse.