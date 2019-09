Rien ne va plus à Caen. Descendu en Ligue 2 la saison passée, le club normand peine réellement à se remettre en route. Depuis le début de la saison, les Malherbistes ont perdu cinq matches et n’en ont gagné qu’un (pour trois nuls) et se classement 17es.

Par conséquent, l’entraîneur qui a débuté la saison, Rui Almeida a été licencié le week-end passé. Selon les informations de Canal +, ce serait Pascal Dupraz qui devrait prendre les commandes de l’écurie normande.

INFO CANAL+ Pascal Dupraz va devenir le nouvel entraîneur du @SMCaen pic.twitter.com/qneQ0pYrHx — INFOSPORT+ (@infosportplus) September 30, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10